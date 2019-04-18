Северобайкальск, Бурятия, 18 апреля, 2019, 15:05 — ИА Регнум. Очистные сооружения Нижнеангарска сливали стоки рядом с Байкалом без документов. Об этом ИА REGNUM сообщили в Северобайкальской межрайонной природоохранной прокуратуре. По данным надзорного ведомства, очистные посёлка были введены в эксплуатацию 28 февраля 2019 года, однако фактически функционируют с конца февраля 2018-го.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

Очищенные хозяйственно-бытовые стоки после прохождения очистных сбрасывались в заболоченную пойму Ангарского сора Байкала. В ходе проверки сооружений были выявлены нарушения природоохранного законодательства.

«Установлено, что в нарушение п. 2 ч. 2 ст. 11, ст. 35 Водного кодекса РФ пользование водным объектом — болотом для сброса сточных вод послеочистных сооружений п. Нижнеангарск эксплуатирующей организацией осуществляется в отсутствие решения о предоставлении водного объекта в пользование, разработанного и утвержденного проекта нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водный объект, согласования с Ангаро-Байкальским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству», — отметили в прокуратуре.

Прокуроры подали иск в суд на ООО «Северный коллектор «Водоканалэкосервис» с требованием устранить допущенные нарушения. Суд города Северобайкальска согласился с их доводами и удовлетворил требования истца.

Тем временем, как сообщало ИА REGNUM, в столице Бурятии — Улан-Удэ — 17 апреля прошло общественное обсуждение реализации нацпроекта «Экология», в ходе которого чиновники вновь потребовали смягчить требования к стокам с очистных. По их словам, слишком строгие нормативы не позволяют вводить в строй новые сооружения.

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