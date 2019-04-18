Власти Бурятии призвали экологов сообща работать ради блага Байкала

Улан-Удэ, , 09:35 — REGNUM Жители Бурятии являются одними из наиболее активных в плане экологического волонтёрского движения. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве республики, об этом заявил 17 апреля глава Бурятии Алексей Цыденов в ходе общественного обсуждения вопросов, связанных с реализацией национального проекта «Экология».

"Когда люди сами едут убирать берег Байкала или неравнодушно реагируют на любые изменения, которые могут повлиять на экологию, на сохранность Байкала, нашей уникальной территории и природы. В такой сплоченной, заинтересованной неравнодушной работе — залог успеха не только проекта, но и вообще в целом нашего с вами развития, нашей с вами будущей жизни. С такой поддержкой мы точно добьемся результата. И у нас сейчас есть шансы, есть возможность, инструменты финансовые. Поэтому надо работать», — заявил Алексей Цыденов.

Вопросы экологии в Бурятии практически всегда связаны с озером Байкал, поскольку большинство его притоков протекают по территории республики. И от экологического здоровья этих рек и речек зависит здоровье самого Байкала. Между тем, как сообщил руководитель волонтерского проекта «Сохраним Байкал» Максим Токарев, большинство населения прибайкальских районов не заключают договора по вывозу отходов.

«И по поводу жидких бытовых отходов, потому что они попадают не только через реки в Байкал, но и через грунт, потому что не у всех домов оборудованы конструкции, куда можно сливать. Население говорит, если бы были хотя бы очистные сооружения либо какие-то полигоны, куда эти жидкие бытовые отходы сливались, то они с удовольствием бы взаимодействовали с подрядчиком», — отметил он.

Проблема строительства очистных в последнее время активно поднимается в республике. Как ранее заявил Алексей Цыденов, вводу в строй новых сооружений препятствует приказ Минприроды России №63, который устанавливает излишне строгие требования к стокам.

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«Для сохранения и защиты озера Байкал в 2012 году была принята отдельная федеральная целевая программа «Охрана озера Байкал». Изначально было предусмотрено более 58 миллиардов рублей… За семь лет реализации программы мы получили три очистных сооружения без возможности ввода в эксплуатацию, потому что не проходим по 63-му приказу. На сегодняшний день только 14 млрд рублей освоены по ФЦП. Теперь мы включены в нацпроект «Экология», и этот шанс упустить мы не должны. А это значит, нам нужно вносить изменения в 63-й приказ и двигаться дальше», — заявил председатель Общественного совета при минстрое Бурятии Даши Цыремпилов.

За поправки выступил и зампред правления «Российского водного общества» Игорь Веригин, сравнив показатели приказа №63 и данные СанПиН.

«Вот сравнительная таблица между нормами рыбхоза и 63-го приказа. Мы понимаем, что основные проблемные пункты — это минеральные вещества. Смотрим, что требует СанПиН по норме качества питьевой воды централизованных источников водоснабжения. И получается, у нас по 63-му приказу требования в разы больше, чем к питьевой воде. Чтобы очистить воду до таких нормативов, нам надо сначала сделать классическую очистку, а на конце, после классики, уже поставить дочистку», — сообщил он.

Академик РАН Арнольд Тулохонов раскритиковал в общем чрезмерность запретов, установленных для охраны Байкала, например, жесткость закона о защите озера.

«Человек на берегах Байкала даже не имеет права похоронить своих близких. Разрешено ездить только по твердым дорожным покрытиям. То есть даже пожарная машина не может ездить по лесу, потому что запрещено. И таких моментов достаточно много», — отметил учёный.

Напомним, нацпроект «Экология» был сформирован во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. В Бурятии в его рамках утверждены пять региональных проектов — «Сохранение озера Байкал», «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами», «Чистая вода» и «Сохранение лесов». Их общее финансирование на шесть лет предварительно составит 18,1 млрд рублей.

На эти деньги, в частности, запланировано строительство 21 очистного сооружения на Байкале для снижения антропогенной нагрузки на озеро. Однако региональные власти считают, что реализовать данные планы практически невозможно из-за действующего приказа, который был разработан, по их мнению, без учета возможности разумной технической реализации мероприятий по их достижению. Из-за этого застройщики очистных сооружений в рамках федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал» стали отказываться от подрядов, так как, по их мнению, невозможно достичь такого уровня очистки стоков.

Добавим также, что в проекте «Чистая страна» поставлена цель ликвидировать пять несанкционированных свалок общей площадью 93,7 га. В рамках «Комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» запланировано строительство мусоросортировочных комплексов в районах республики. К 2024 году доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, должна превысить 27,6%.

На устройство систем централизованного водоснабжения в проекте «Чистая вода» на ближайшие три года выделено 1,2 млрд рублей. Результатом работы станет рост обеспечения населения республики качественной питьевой водой с 44% до 66%. А главной целью регионального проекта «Сохранение лесов» станет стопроцентное лесовосстановление.