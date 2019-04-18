Москва, 18 апреля, 2019, 13:28 — ИА Регнум. Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, обвиняемый сразу в нескольких преступлениях, переведён в 20-ю городскую клиническую больницу Москвы. По информации пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний России, Шестуну предстоит пройти медицинское обследование.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

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«На данный момент состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

Напомним, в феврале 2019 года экс-глава района объявил голодовку. В середине марта председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов сообщил о достигнутой с Шестуном договорённости с 25 марта начать выходить из голодовки под контролем врачей. Тогда Федотов отмечал, что подозреваемый очень ослаб.

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Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун был арестован по решению Басманного суда Москвы 14 августа 2018 года. Его обвинили в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По версии следствия, глава района необоснованно передал в собственность ООО «Центр» несколько земельных участков, нанеся ущерб региону на сумму почти 63 млн рублей.

Ещё одно обвинение в получении взятки в особо крупном размере (на сумму 9,4 млн рублей) было предъявлено Шестуну в феврале 2019 года. За эти деньги бывший глава района «оказывал покровительство и попустительство по службе» фактическому руководителю АНО по развитию физической культуры и спорта. Сам Шестун своей вины не признаёт.