Душанбе, 18 апреля, 2019, 13:18 — ИА Регнум. Повышение цен на мобильный интернет служба связи оправдывает заботой о здоровье граждан Таджикистана. Так пользователи теперь будут грамотнее использовать интернет: сократиться время, которое таджикистанцы тратят на игры, тем самым их зрение и здоровье будут улучшаться. Это был ответ заместителя председателя службы связи Илхома Атоева на вопрос «Азия-Плюс» о дальнейшем развитии отрасли после подорожания мобильного интернета.

Yourweightlossaid.com Мобильные игры

В непродолжительной беседе с корреспондентами издания Атоев отметил, что подобные меры помогут таджикистанской молодежи вернуться из виртуального мира в реальный: «…Люди начнут общаться друг с другом, читать книги».

Напомним, что с 18 апреля 2019 года все тарифные планы всех сотовых операторов Таджикистана будут аннулированы. И согласно распоряжению антимонопольной службы № 31 от 4 марта 2019 года таджикистанские сотовые операторы перейдут на линейку единых тарифов на услуги мобильного интернета. Она будет разделена (с согласия антимонопольной службы) на три вида в зависимости от абонентской платы — 25, 30, 35 сомони, за которую все абоненты во всех компаниях смогут получить одинаковое количество минут для разговоров.

Из объяснений, опубликованных на сайтах сотовых компаний, следует, что, если баланс абонента равен нулю, ему будут доступны лишь входящие голосовые вызовы и SMS-сообщения. В случае неуспешного начисления абонплаты исходящие звонки и SMS/MMS будут недоступны, то есть все платные функции будут отключены.

Что же касается интернета, то сотовые операторы предлагают таджикистанцам воспользоваться линейкой интернет-пакетов, в которых 1 Мб интернета обойдется в 0,062 сомони. Хотя раньше, по информации источника «Азия-Плюс» в одной из сотовых компаний, за интернет-пакеты абоненты платили меньше. Так за 3000 Мб интернета в пакетах пользователи отдавали около 65 сомони (440 рублей), теперь же за такой же объем интернета они будут платить почти в три раза больше — около 186 сомони (1260 рублей).

Напомним, что в Таджикистане самый медленный интернет в мире. А теперь он будет еще и самым дорогим в регионе.