Воронеж, 18 апреля, 2019, 12:25 — ИА Регнум. 233 свертка с героином общей массы более килограмма изъяли сотрудники УНК ГУ МВД России по Воронежской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области 18 апреля. Распространением наркотиков занимались 37-летний воронежец и его 34-летняя супруга.

Marco Mancha, 2nd Marine Division — U.S. Marines Опиумный мак

Наркодилеры были задержаны при оборудовании тайника для закладки на улице Баррикадной в Воронеже. При личном досмотре у супругов было изъято более килограмма героина, расфасованного в 233 свертка. При обыске на съемной квартире полицейские обнаружили электронные весы, мобильные телефоны, банковские карты и упаковочные материалы.

Задержанные дали признательные показания. По их словам, они узнавали адреса оптовых закладок через интернет, а затем продавали уже «в розницу» — мелкими партиями, также по тайникам. Установлено, что подозреваемый самостоятельно забирал оптовую партию героина из Подмосковья. Деньгами от наркоторговли супруги расплачивались по обязательствам по кредитным картам. Также приобрели золотые украшения и автомобиль ВАЗ-2114.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Оба фигуранта арестованы.

Отметим, что осенью 2018 года в Воронежской области также была задержана семейная пара, занимавшаяся распространением наркотиков — также посредством закладок. Тогда у супругов нашли около 150 г синтетического наркотика.