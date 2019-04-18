Воронеж, 18 апреля, 2019, 12:20 — ИА Регнум. Предъявление обвинения в умышленном наезде на курсанта местного филиала Ивановской академии МЧС состоялось в рамках проводимого следствия, 18 апреля заявила на пресс-конференции старший помощник руководителя областного следственного управления СК РФ Елена Мануковская.

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Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

По версии правоохранительных органов, житель Воронежа, Вячеслав Дмитриенко 45-лет, на автомобиле Mercedes, совершил предумышленный наезд на стоявшего на остановке 21-летнего Давида Геворгяна. После чего Вячеслав Дмитриенко скрылся с места происшествия.

Давид Геворгян, курсант местного филиала Ивановской академии МЧС, госпитализирован. При обследовании у него диагностирован ряд травм, в том числе, сотрясение головного мозга.

Как сообщил представитель следственных органов, Вячеслав Дмитриенко «отказался от дачи показаний, воспользовавшись правом, предусмотренным статьей 47 УПК РФ». Своей ответственности за совершенный поступок обвиняемый не признает.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , в Воронеже внедорожник Mercedes сбил подметающего улицу курсанта института МЧС, после чего скрылся.