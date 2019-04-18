Москва, 18 апреля, 2019, 12:52 — ИА Регнум. В Московской области за январь-март 2019 года было продано 73,2 тыс. автомобилей. Об этом 18 апреля сообщает агентство «Автостат».

Дарья Антонова ИА REGNUM Автомобильное движение

Согласно данным агентства, в первом квартале 2019 года Московская область заняла первое место среди регионов по продажам подержанных автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост продаж составил 12,7%.

Второе место по рынку подержанных авто занял Краснодарский край. Здесь было продано 59,3 тыс. авто — рост в 2,2%. Третью строчку заняла Москва. За первые три месяца 2019 года жители столицы приобрели только 57,8 тыс. машин б/у. Однако интерес к подержанным авто у москвичей падает — по сравнению с январем-мартом 2018 года вторичный авторынок похудел на 8,6%.

Следом за столицей идут Санкт-Петербург и Ростовская область с результатами 38,5 тыс. и 33,7 тыс. авто соответственно.

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