Москва, 18 апреля, 2019, 11:12 — ИА Регнум. В результате испытаний Индией противоспутникового оружия в космосе образовались обломки сбитого ими космического аппарата, это может создать угрозу для Международной космической станции (МКС), сообщили 18 апреля старший помощник начальника отделения Главного центра разведки космической обстановки министерства обороны России Роман Фаттахов.

Цитата из к/ф «Гравитация» реж Альфонсо Куарон. 2013. Великобритания, США Встреча с космическими обломками

«Образовалось более 100 фрагментов в диапазоне высот от 100 до 1000 километров, орбита очень близкая к МКС, что в ближайшем (времени) может создать угрозы», — цитирует РИА Новости Фаттахова.

Напомним, ранее сообщалось, что среди космических аппаратов, которые подвержены наибольшему риску столкновения с обломками индийского спутника — российский спутник дистанционного зондирования Земли «Канопус-В», коммерческие спутники Dove-1 и Dove-2 компании Planet Labs, а также спутник Европейского космического агентства ADM-Aeolus.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта премьер-министр Индии Нарендра Модизаявил об успешном испытании индийского противоспутникового оружия.