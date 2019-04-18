Москва, 18 апреля, 2019, 11:05 — ИА Регнум. Законопроект, закрепляющий сокращенный рабочий день для сельских женщин, внесли в Госдуму депутаты фракции «Единой России» во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным и Сергеем Неверовым, передает корреспондент ИА REGNUM 18 апреля.

Алексей Венецианов. На пашне. Весна. Первая половина 1820-х

Предложение Минтруда увеличить продолжительность рабочего дня для женщин, работающих на селе, вызвало широкий общественный резонанс. Сейчас они трудятся по 36 часов, а не 40, как другие, но при этом получают полную зарплату, отмечают в министерстве.

Вопрос о продолжительности рабочей недели был задан главе правительства РФ Дмитрию Медведеву накануне в рамках отчета. Премьер-министр сообщил, что «ничего об этой идее не слышал».

Вместе с тем первый замглавы фракции Андрей Исаев указал на то, что по данному вопросу были многочисленные обращения профсоюзов.

«По результатам встреч, широкого обсуждения и при однозначной поддержке всех сторон мы вносим этот законопроект», — заключил Исаев.