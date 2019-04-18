Каракас, 18 апреля, 2019, 10:48 — ИА Регнум. Новые санкции США против Венесуэлы действительно являются важным предупреждением для России, властям нужно ускорить работу по выводу России из системы финансовой зависимости от ФРС, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 18 апреля, комментируя заявления советника президента США Джона Болтона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Как сообщалось ранее, Болтон заявил, что новые санкции США (против Центрального банка Венесуэлы) должны послужить «серьезным предупреждением» для России.

«Джон Болтон прав: новые санкции, введённые США против Венесуэлы, на этот раз по линии её Центрального банка, — это важное предупреждение для нашей страны. Насколько я понимаю, работа по выводу России из системы финансовой зависимости от Федеральной резервной системы США ведётся, но ведётся медленно, её надо ускорить. Это сложно, но иного пути нет.

Что же касается собственно американского давления на правительство Николаса Мадуро, то, на мой взгляд, оно работает сейчас в пользу последнего. Так ему легче удерживать народное недовольство тяжёлым экономическим положением Венесуэлы: хотя бы частично его можно направлять в русло возмущения американскими санкциями.

Это, однако, не снимает с него ответственности за выработку действенной стратегии по выводу страны из экономического кризиса. Свою роль в этих усилиях призвано сыграть российско-венесуэльское сотрудничество, а также поддержка Николаса Мадуро со стороны Китая и Кубы», — отметил Михаил Демурин.