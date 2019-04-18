Москва, 18 апреля, 2019, 09:58 — ИА Регнум. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в рамках ежегодного отчета правительства в Государственной думе особо остановился на важности реализации национального проекта «Культура». Он подчеркнул, что главное направление работы по этому документу — создание и повышение доступности сферы культуры для людей в разных регионах страны. Об этом сообщает официальный портал Министерства культуры РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Среди многочисленных масштабных направлений председатель правительства выделил создание Всероссийского виртуального концертного зала, цифрового гид по экспозициям российских музеев Artefact, в котором уже участвует 350 музеев, театральную программу «Большие гастроли» и программу по развитию сельских домов культуры.

К достижениям премьер отнес увеличение посещений музеев, количество граждан, побывавших в музеях, галереях и выставочных залах возросло до 150 миллионов в 2018 году (на 30 миллионов больше, чем в 2016-ом), а также рост популярности в стране театра — спектакли посмотрели почти 40 миллионов человек.