Жириновский предложил отключать для россиян ТВ в выходные
Москва, 18 апреля, 2019, 09:51 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отключать телевидение по всей стране, передает корреспондент ИА REGNUM 18 апреля.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Жириновский
«Настроение гражданам легко улучшить. Давайте отключать все телевидение и радио на выходные. В пятницу в 21:00 и до понедельника», — предложил депутат Госдумы.
Он уверен, что такая мера положительно скажется на гражданах России.
«Все вырубается. Вы увидите, какое будет лучше настроение у наших людей», — уверен парламентарий.