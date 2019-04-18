Москва, 18 апреля, 2019, 09:51 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отключать телевидение по всей стране, передает корреспондент ИА REGNUM 18 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Настроение гражданам легко улучшить. Давайте отключать все телевидение и радио на выходные. В пятницу в 21:00 и до понедельника», — предложил депутат Госдумы.

Он уверен, что такая мера положительно скажется на гражданах России.

«Все вырубается. Вы увидите, какое будет лучше настроение у наших людей», — уверен парламентарий.