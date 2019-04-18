Ялта, Крым, 18 апреля, 2019, 09:16 — ИА Регнум. V Ялтинский международный экономический форум начал работу в Крыму 18 апреля. В рамках форума планируется заключение ряда крупных инвестсоглашений на сумму семь миллиардов рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Ялта

По словам организаторов мероприятия, соглашения касаются вопросов строительства первой очереди завода по выпуску кофе и цикория в Симферопольском районе, возведения жилого комплекса в Ялте, агропромышленного комбината по переработке плодоовощной продукции и производству консервов и ряда других крупных проектов.

По информации сопредседателя оргкомитета ЯМЭФ Андрея Назарова, в Ялте запланировано участие множества иностранных представителей.

«Сюда уже прибыли делегации из ряда европейских государств, включая Германию, Италию, Словакию, Грецию, Австрию, а также наших почётных гостей из Франции», — уточнил Назаров.

Он также сообщил, что на форуме ждут представителей Мексики, Конго, Судана, Сьерра-Леоне, Нигера и Никарагуа.

Продлится форум до 20 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее организаторы ЯМЭФ заявили о том, что президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад и французский политик Марин Ле Пен также примут участие в пятом международном экономическом форуме. Однако политики не смогли посетить экономическое мероприятие.