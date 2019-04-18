В Ялте начинает работу пятый международный экономический форум
Ялта, Крым, 18 апреля, 2019, 09:16 — ИА Регнум. V Ялтинский международный экономический форум начал работу в Крыму 18 апреля. В рамках форума планируется заключение ряда крупных инвестсоглашений на сумму семь миллиардов рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По словам организаторов мероприятия, соглашения касаются вопросов строительства первой очереди завода по выпуску кофе и цикория в Симферопольском районе, возведения жилого комплекса в Ялте, агропромышленного комбината по переработке плодоовощной продукции и производству консервов и ряда других крупных проектов.
По информации сопредседателя оргкомитета ЯМЭФ Андрея Назарова, в Ялте запланировано участие множества иностранных представителей.
«Сюда уже прибыли делегации из ряда европейских государств, включая Германию, Италию, Словакию, Грецию, Австрию, а также наших почётных гостей из Франции», — уточнил Назаров.
Он также сообщил, что на форуме ждут представителей Мексики, Конго, Судана, Сьерра-Леоне, Нигера и Никарагуа.
Продлится форум до 20 апреля.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее организаторы ЯМЭФ заявили о том, что президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад и французский политик Марин Ле Пен также примут участие в пятом международном экономическом форуме. Однако политики не смогли посетить экономическое мероприятие.