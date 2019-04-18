Москва, 18 апреля, 2019, 08:36 — ИА Регнум. Кефир 11 торговых марок, недавно появившихся на рынке, прошел экспертизу Роскачества. Кисломолочный продукт проверили по 35 параметрам качества и безопасности, в том числе на токсины, пестициды и антибиотики, сообщает 18 апреля пресс-служба организации.

Кефир

Продукцией высокого качества, которая соответствует повышенным требованиям, признан кефир марок «Молочная благодать», «Ярмолпрод» и «Свитлогорье», произведенный соответственно в Свердловской и Ярославской области и Чувашии. Эти образцы получили оценку в пять баллов.

По 4,89 балла получили марки «Бежин луг» и «Веселый молочник», 4,82 балла набрал «Дмитрогорский продукт», по 4 балла — «Амка», «Белое облако», «Волжские просторы», «Из Вологоды». Последнее место с результатом 2,5 балла занял кефир «Пискаревский».

Испытаниям подвергли кефир региональных производителей из Рязанской, Вологодской, Свердловской, Саратовской, Тульской, Тверской и Ярославской областей, а также Санкт-Петербурга, Чувашии и Башкирии. Выяснилось, что в продукции не превышают предельных значений или отсутствуют радионуклиды, хлорорганические пестициды, тяжелые металлы и антибиотики тетрациклиновой группы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Росконтроль определил как наиболее качественные кефиры «Асеньевская ферма», «Наша семья/Лакомо» и «Простоквашино», а также простоквашу «Каждый день».

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