Каракас, 18 апреля, 2019, 05:48 — ИА Регнум. Санкции США в отношении центробанка Венесуэлы — очередной аморальный и незаконный поступок со стороны американских властей, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро, сообщает El Observador.

Kremlin.ru Николас Мадуро

Мадуро отметил, что новый американский удар по экономике страны в реальности не пошатнет Венесуэлу, а, напротив, добавит ей «больше сил».

Напомним, Вашингтон ввел санкции в отношении ЦБ Венесэлы, а также против Кубы и Никарагуа. По словам советника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона, в результате Каракас останется без долларов и венесуэльский регулятор не сможет проводить транзакции с США.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Болтон заявил, что, кроме всего прочего, санкции против Каракаса — это ещё и предупреждение для поддерживающих Мадуро «внешних участников, включая Россию».