Москва, 18 апреля, 2019, 04:33 — ИА Регнум. Банк Росси потребовал от банка «Восточный» и от фонда Baring Vostok срочно зарезервировать 12 млрд руб., пишет газета «Ведомости».

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

По данным источников издания, регулятор отменил «Восточному» рассрочку по досозданию резервов и теперь хочет, чтобы банк доначислил их полностью. Такое распоряжение ЦБ выдал в конце марта, причем Банк России потребовал доформировать свыше 11 млрд рублей.

Напомним, основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви обвиняют в мошенничестве. Также в уголовном деле фигурирует руководство банка «Восточный», контрольный пакет акций которого через офшор Evison Holdings контролируется фондом Вaring Vostok.

Пять топ-менеджеров Baring Vostok и «Восточного», в том числе Калви, были помещены в СИЗО решением Басманного суда Москвы 16 февраля 2019 г. в рамках уголовного дела о хищениях 2,5 млрд рублей, которые, по версии следствия, были мошеннически выведены Калви у «Восточного» в начале 2017 года.

При этом Baring Vostok и Калви считают уголовное дело результатом внутреннего корпоративного конфликта в «Восточном».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 апреля Калви и бывшего директора «Восточного» Алексея Кордичева перевели под домашний арест.

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