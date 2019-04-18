Афины , 18 апреля, 2019, 04:14 — ИА Регнум. Парламент Греции одобрил инициативу о требованиях к правительству Германии выплатить репарации за оккупацию и разрушения в годы Второй мировой, сообщает Афинско-македонское агентство новостей.

Солдаты вермахта в Афинах. 1941

Сообщается, что за инициативу проголосовало большинство депутатов. Еще перед началом голосования в поддержку требования репараций высказался глава греческого правительства Алексис Ципрас. Он подчеркнул, что требование к Германии о выплате репараций является «историческим и моральным долгом».

Ципрас заявил, что греческое правительство направит письменное обращение правительству ФРГ с требованием выплатить компенсации за причиненный ущерб во время оккупации и за военные преступления нацистской Германии. По его словам, этот вопрос на устных переговорах между странами обсуждается с 1995 года.