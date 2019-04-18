Вашингтон, 18 апреля, 2019, 03:58 — ИА Регнум. Основными темами на встрече японского премьер-министра Синдзо Абэ и президента США Дональда Трампа, которая пройдет 26 апреля в Вашингтоне, будут торговые отношения между странами и ядерная программа КНДР, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в американских властях.

内閣官房内閣広報室 Синдзо Абэ и Дональд Трамп

Источник сообщил, что на встрече Трамп и Абэ собираются обсудить ситуацию вокруг Северной Кореи и ее ядерной программы, а также перегруппировку американских вооруженных сил в Японии. Предполагается, что стороны также обсудят недавний инцидент с крушением истребителя F-35 в Тихом океане. Администрация президента США отказалась прокомментировать эту информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп посетит Японию с трехдневным визитом с 26 мая. Отмечается, что в ходе своего визита Трамп посетит летний Турнир по сумо и даже лично вручит 40-килограммовый кубок победителю.