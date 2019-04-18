Нижний Новгород, 18 апреля, 2019, 03:23 — ИА Регнум. Более 600 тысяч случаев заболевания раком выявляется в России каждый год, заявил журналистам в Нижнем Новгороде главный онколог страны Андрей Каприн.

Старик в онкологической клинике

«У нас сейчас, согласно статистическим данным, выявляется порядка 600 тысяч случаев онкологии в год, эта цифра растет постоянно», — сказал Каприн.

По его словам, от рака умирают 200 человек из ста тысяч. Каприн отметил, что российские врачи смогли «снизить одногодичную летальность» почти в два раза.

Отмечается, что в разных российских регионах разная статистика смертности от онкологических заболеваний.

Напомним, согласно опросу ВЦИОМ от 7 февраля 2019 г., в течение 2018 г. «лично сталкивались с онкологией» 19% жителей страны, а четыре-пять лет назад — 30%.