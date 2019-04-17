Москва, 17 апреля, 2019, 19:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин доволен тем, как работает система подготовки новых управленческих кадров в стране. Об этом, как сообщает пресс-служба главы государства, он заявил 17 апреля на встрече с выпускниками второго потока программы развития управленческого кадрового резерва.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

«За последнее время мы выстроили целую систему подготовки молодых, подающих надежды, но уже опытных и талантливых управленцев, и это очень сказывается на движении кадров позитивно, на формировании различного уровня команд и региональных, и федеральных. Меня это очень радует», — заявил Владимир Путин.

Президент выразил надежду, что выпускники программы получат достойное продвижение по карьерной лестнице, станут хорошим примером для других управленцев и будут работать на пользу стране и людям. Он отметил что требования к управленцам возрастают, но растёт и конкуренция федеральных и региональных руководителей.

Отличительной особенностью второго потока программы Путин назвал участие в ней финалистов всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта платформы «Россия — страна возможностей». «Это очень хорошо, это такая синергия получается», — отметил он.

«Жизнь становится всё сложнее. Перед нами стоят большие, амбициозные, без всякого преувеличения, задачи. И я очень рассчитываю на то, что вы внесёте свой значимый вклад в достижение этих результатов и решение тех задач, которые мы формулируем для себя, для страны на будущее», — подытожил президент.

За время работы программы 11 её участников стали главами регионов, два — министрами федерального правительства. На встрече, в частности присутствовали губернаторы Магаданской области Сергей Носов и Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Выпускниками второго потока также стали четыре временно врио губернаторов: Игорь Артамонов (Липецкая область), Олег Хорохордин (Республика Алтай), Роман Старовойт (Курская область) и Вадим Шумков (Курганская область).

«Нас не просто учили, как мне показалось, нас готовили, — сказал, в частности, Сергей Носов. — Готовили к решению тех задач, которые вы ставите». Глава Магаданской области назвал правильным усиление региональной составляющей программы, а укрепление кадрами регионов — важной задачей, которую можно решить в дальнейшем.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Она подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.