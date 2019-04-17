Москва, 17 апреля, 2019, 18:49 — ИА Регнум. Число бедных в России уменьшилось на 400 тыс. человек и теперь составляет более 19 млн человек. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля, об этом сообщил глава правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе отчета в Госдуме.

Константин Маковский. Посещение бедных. 1874

«Сегодня в России почти 19 млн человек, которые бедны. Это означает, что 19 млн человек живут так, как жить не должны», — заявил Медведев.

При этом бедность тоже разная, продолжил он.

«Ее причины у каждого свои, в каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно, искать свои методы работы и смотреть еще и на расходы семьи, а не только на доходы, как мы подчас это делаем. И тогда поддержка государства, я именно к этому всё это говорю, будет по-настоящему адресной, а именно такая поддержка и нужна», — рассуждает премьер-министр.

Он рассказал о помощи бедным.

«Мы эту работу начали, создаем так называемый реестр малообеспеченных семей. В нем будет максимально полная информация о тех, кому нужна помощь государства. Пилотный проект запустили в восьми регионах», — проинформировал Медведев.

«В результате этой работы количество бедных людей, оно уменьшилось, не так, конечно, как нам бы всем хотелось, но на 400 тыс. человек», — привел он данные.