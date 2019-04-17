Москва, 17 апреля, 2019, 18:23 — ИА Регнум. Создается совместная рабочая группа Госдумы и правительства по подготовке законодательной базы по итогам отчета премьер-министра Дмитрия Медведева перед депутатами, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.

Duma.gov.ru Отчет Дмитрия Медведева о работе Правительства Российской Федерации за 2018 год

С предложением о создании рабочей группы выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе отчета.

«Учитывая, что вопросов было много, по большинству из них вы уже решения здесь, в зале, приняли и наших коллег (депутатов) поддержали, возможно ли нам договориться с правительством в ходе сегодняшнего отчета о создании совместной рабочей группы, которая, не откладывая в долгий ящик все, что здесь прозвучало, и исходя из ваших решений, переложила это в нормы законов», — предложил Володин Медведеву.

По мнению председателя нижней палаты парламента, принять поправки в законодательство, сформированные по итогам отчета, можно было бы до завершения весенней сессии.

Медведев поддержал предложение Володина и дал соответствующее поручение аппарату правительства.

«Не только возможно, это абсолютно необходимо, поэтому прямо здесь, в этом зале я даю поручение аппарату правительства подготовить предложения по этой группе для того, чтобы окончательно отработать законодательные идеи», — сказал он.