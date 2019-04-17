Москва, 17 апреля, 2019, 17:53 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что ему ничего не известно ни о какой встрече в «нормандском формате», которая якобы запланирована на июнь этого года. Об этом он заявил сегодня, 17 апреля, на пресс-конференции.

Путин

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в случае его победы на выборах главы государства, он обязательно созовет новую встречу в «нормандском формате» в начале июня.

«Мне об этом ничего не известно, с нами этого никто не обсуждал, в моём рабочем графике этого нет», — сказал Путин, отвечая на просьбу прокомментировать слова президента Украины Петра Порошенко о проведении встречи в «нормандском» формате в июне.

Напомним, что российская сторона уже давно скептически относится к «нормандскому формату», так как он фактически не работает.