Москва, 17 апреля, 2019, 17:34 — ИА Регнум. Вывод Федеральной службы государственной статистики РФ из непосредственного подчинения правительству был бы логичным шагом, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 17 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, усомнившегося в необходимости переподчинять Росстат Государственной думе или президенту РФ.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

«Я не уверен, что простое переподчинение Росстата парламенту приведёт к какому-то серьёзному улучшению работы Росстата, — отметил Колганов. — Хотя, в принципе, вывод Росстата из непосредственного подчинения правительству, и уж тем более из подчинения Министерству экономического развития был бы логичным шагом. Действительно, вряд ли орган, который должен давать объективную оценку ситуации (которая во многом зависит от действий правительства), может давать такую оценку, если он находится в подчинении у этого же правительства!»

Другой вопрос, что подчинение Государственной думе РФ в существующих условиях, по мнению Колганова, мало что исправит.

«Государственная дума РФ контролируется теми же фигурами, которыми контролируется и правительство, — сказал экономист. — Немедленного улучшения работы Росстата не произойдёт, потому что реальные каналы и рычаги влияния в государственных структурах позволяют преодолевать формальную независимость этого органа. Хотя, в принципе, с точки зрения структуры организации государственных служб, я думаю, что это был бы правильный подход — вывести статистическое управление из непосредственного подчинения правительству».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос депутата Олега Шеина («Справедливая Россия»), сказал, что не видит необходимости выводить Росстат из подчинения правительству.

«Понимаете, любой орган можно передать куда-то в другое место, вопрос в том, насколько эффективнее он будет работать. Пока, во всяком случае, я такой необходимости не чувствую», — признался Медведев.