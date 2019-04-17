Москва, 17 апреля, 2019, 17:53 — ИА Регнум. Москва и Санкт-Петербург очень сильно отличаются от малых городов РФ по показателям буллинга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 апреля рассказал завкафедрой криминальной психологии факультета юридической психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Сергей Ениколопов. Так он прокомментировал заявление уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, сообщившей, что в РФ каждый третий ребенок сталкивался с организованной травлей в школах, но знает об этой проблеме лишь каждый десятый родитель.

Af.mil Буллинг

«Насчет статистики по буллингу — это зависит от того, какое исследование ей предоставили, — сказал Ениколопов. — По какой школе. У нас сильно разнятся показатели буллинга в малых городах и в Москве или в Санкт-Петербурге. Эти различия надо учитывать, и суммарно у нее нет таких данных. Все эти данные — это выборочные исследования. Она сказала это, чтобы привлечь внимание к проблемам. Поэтому я понимаю её пафос, но если говорить о содержательной стороне, то вопрос формулируется просто — буллинг достаточно распространён, некоторая часть учителей его не видят, а родители ещё меньше знают».

Причины этой учительской слепоты, по мнению Ениколопова, могут носить сознательный характер. Однако есть и другой фактор.

«Часть учителей не замечает этого, потому что многие булли настолько хорошо воспитаны наказаниями дома, что точно знают, что ни в коем случае нельзя совершать все эти действия так, чтобы их заметили, — сказал психолог. — И он (булли — прим. ИА REGNUM ) точно знает, что попасться нельзя. Именно поэтому многие учителя часто говорят про булли, что это самый послушный и вежливый ребенок».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля на коллеги Роскомнадзора Кузнецова заявила, что организованная травля в школах — буллинг — знакома каждому третьему российскому ребенку. По её словам, среди родителей об этой проблеме знает каждый десятый — взрослые о травле узнают от детей. Однако каждый третий ребенок говорит, что сталкивался с буллингом лично.