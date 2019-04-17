Москва, 17 апреля, 2019, 15:55 — ИА Регнум. Главе правительства РФ Дмитрию Медведеву ничего не известно об увеличении продолжительности рабочего дня для женщин, проживающих на селе, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.

Винсент Ван Гог. Утро. Крестьяне, идущие работать. 1890

«Я ничего об этой идее не слышал. Могу вам гарантировать, что я максимально тщательно во всех этих предложениях разберусь», — заверил Медведев, отвечая на вопрос спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Предложение Минтруда увеличить продолжительность рабочего дня для женщин, работающих на селе, вызвало широкий общественный резонанс.

Сейчас они трудятся по 36 часов, а не 40, как другие, но при этом получают полную зарплату, отмечают в министерстве.