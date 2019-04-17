Москва, 17 апреля, 2019, 15:53 — ИА Регнум. Глобальный нефтяной рынок 17 апреля продолжает рост за счет высокого спроса со стороны нефтеперерабатывающих заводов в Китае, второго по величине в мире потребителя нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

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«Также не следует забывать и базовый сценарий роста рынка на фоне сокращения предложения, поскольку производители сокращают добычу и неожиданно сокращают запасы нефти в США», — пояснил эксперт.

С начала 2019 года поставки сырой нефти сократились, поскольку Соединенные Штаты ввели экономические санкции против членов ОПЕК Венесуэлы и Ирана. Не сложно посчитать, что ужесточение основ спроса и предложения привело к росту сланцевой нефти марки WTI более чем на 40%, а Brent — более чем на 30%.

«В краткосрочной перспективе цены на нефть продолжат рост. Нефть марки Brent вырастет до $72,82 за баррель, а сланцевая нефть WTI вырастет до $64,76», — считает Гасанов.

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