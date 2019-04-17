Санкт-Петербург, 17 апреля, 2019, 15:24 — ИА Регнум. Поставленная премьер-министром цель правильна, нужно расширить возможности прохождения диспансеризации, это будет очень востребованным и укрепит здоровье нации, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 17 апреля, глава комиссии по здравоохранению и социальной политике петербургского парламента Елена Киселёва, комментируя заявления Дмитрия Медведева о всероссийской диспансеризации.

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Как сообщалось ранее, в ходе своего отчета перед Госдумой премьер-министр России заявил, что поручит провести всероссийскую диспансеризацию граждан старше 40 лет в течение двух ближайших лет. В дальнейшем такая диспансеризация должна стать ежегодной. Работодателей обяжут предоставлять один день отгула.

«Экспресс-диспансеризация, особенно если она проводится вблизи от места жительства граждан, очень востребована. К примеру, мы проводим в нашем районе такие экспресс-скрининги дважды в год, и в каждый такой день к нам приходит по 600 человек. Если здравоохранение территориально «идет в народ», востребованность будет.

Посыл премьер-министра очень правильный. Чем раньше человек начинает задумываться о здоровье, проходить такие проверки, тем больше у него шансов на долгую и здоровую жизнь. Особенно в нынешних условиях, с общемировой тенденцией более раннего появления серьезных болезней. Главное, чтобы для достижения поставленной цели хватило ресурсов, в том числе кадровых, потому что ресурсов потребуется много.

Диспансеризация — это всё равно дело добровольное. Никого не нужно обязывать — но нужно, чтобы возможностей проходить диспансеризацию стало больше, чем сейчас, чтобы они проходили чаще и были доступнее», — отметила Елена Киселева.