Москва, 17 апреля, 2019, 15:19 — ИА Регнум. В правительстве России разработают меры по снижению цен на горюче-смазочные материалы в Крыму. Об этом 17 апреля во время отчёта о работе правительства за 2018 год в Госдуме заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

ИА REGNUM Крымский мост

«Коллеги из КПРФ обращали внимание на цены на горюче-смазочные материалы в Крыму. Я дал поручение до 15 мая представить предложения по их снижению на полуострове. Коллеги в ближайшее время доложат, что можно сделать», — отметил глава правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма во избежание очередного дефицита горюче-смазочных материалов попросили правительство РФ наладить прямые поставки нефтепродуктов и дизтоплива на полуостров без их закупки на бирже.