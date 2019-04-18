Варшава, 19 апреля, 2019, 01:15 — ИА Регнум. Польско-российские отношения стали темой статьи в издании Rzeczpospolita, причем автору удалось объективно оценить причины, по которым эти отношения ныне находятся в столь плачевном состоянии. Есть ли, исходя из политической логики, в данный момент зацепки, позволяющие Польше изменить ситуацию в лучшую сторону, рассуждает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Польское издание правильно делает акцент на украинском кризисе как причине краха польско-российских отношений. Поманив Украину идеей «восточного партнерства», Польша во многом спровоцировала майдан, шансы на который в противном случае были бы ниже. Тем не менее возможность улучшить отношения с Россией у Варшавы остаётся, и помочь в этом может восстановление исторической правды.

Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что «мы не руководствуемся логикой Гжегожа Схетыны времен 2015 года (который возглавлял тогда польский МИД — прим.ред.), который отказал России в праве участвовать в праздновании освобождения Аушвица и утверждал, что лагерь был освобожден украинцами». А раз эта логика отставлена Варшавой в сторону, то, может быть, стоило бы пригласить российскую сторону принять участие в памятных мероприятиях в честь 75-летия освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау?

Эти мероприятия должны пройти в январе 2020 года, а в апреле 2020 можно было бы согласовать визит в Смоленск президента Польши Анджея Дуды и лидера правящей партии «Право и Справедливость» Ярослава Качиньского? Мнение Кшиштофа Щерского внушает осторожный оптимизм — может, Польша наконец-то задумается о неэффективности безоглядной антироссийской риторики и деятельности. И даже современная Украина дает возможность Польше «красиво отойти» от токсичной темы.

Читайте статью Польша предлагает России восстановить добрые отношения? и другие публикации Станислава Стремидловского.