Москва, 17 апреля, 2019, 14:48 — ИА Регнум. Идея об объединении Волковского театра (Ярославль) и Александринского театра в Петербурге не была проработана. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля, об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос депутата Госдумы Валентины Терешковой («Единая Россия»).

Николай Васильевич Белавин Фонари Волковского театра

Терешкова отметила, что жители Ярославской области хорошо себя проявили в Великую Отечественную войну, настроение у ярославцев боевое, подчеркнула она.

«Такая прямая и явная угроза в адрес Минкульта… Я уже некоторое время назад издал поручение, чтобы эту идею отвергнуть и объединение приостановить», — заявил Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля в Ярославле прошел митинг против объединения Волковского театра и Александринского театра.