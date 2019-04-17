Сертолово, Ленинградская область, 17 апреля, 2019, 14:55 — ИА Регнум. На территории воинской части в городе Сертолово во Всеволожском районе Ленинградской области загорелось не эксплуатируемое здание. Пожар удалось потушить, пострадавших нет.

Пожар

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Западного военного округа, пожар в пустующем здании возник 17 апреля около 12:30 мск. Примерно в течение часа расчеты сотрудников ГУ МЧС по региону и местного пожарного гарнизона справились с огнем.

«В результате пожара никто не пострадал. Ущерба технике воинской части также не нанесено», — подчеркнули в пресс-службы ЗВО.

Там категорически опровергли сообщения ряда СМИ о том, что пожар, якобы, охватил склад ГСМ. «Ничего подобного не было», — отметили военные.