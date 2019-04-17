Москва, 17 апреля, 2019, 14:31 — ИА Регнум. Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал интересной идею «совмещения» КАСКО и ОСАГО, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Страховка ОСАГО

«Как минимум с финансовой точки зрения это интересная идея. Здесь надо посмотреть на совмещение подходов регулирования обязательного страхования и страхования добровольного в рамках гражданского законодательства, если там противоречий в регулировании не увидим, то сама по себе идея — она хорошая», — поддержал Медведев предложение депутата Госдумы Вячеслава Лысакова («Единая Россия»).

Он увидел плюсы для автомобилистов в отказе от существующей системы.

«Вместо того чтобы платить дважды: и за ОСАГО, и за добровольное страхование, заплатить один раз и меньше, это интересно», — подчеркнул глава правительства.