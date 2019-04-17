Санкт-Петербург, 17 апреля, 2019, 14:14 — ИА Регнум. Предприниматели поддерживают желание премьер-министра не сажать их в тюрьму за предполагаемые экономические преступления — но кроме административного кодекса, есть еще и уголовный, и он содержит немало неприятных сюрпризов, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 17 апреля, глава петербургской Ассоциации промышленников и предпринимателей Сергей Фёдоров, комментируя заявление Дмитрия Медведева о новом КоАП.

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Как сообщалось ранее, в ходе своего отчета перед Госдумой премьер-министр России заявил, что будет разработана новая, более «компактная» версия кодекса об административных правонарушениях. Эта версия смягчит наказания за экономические преступления. «Для бизнеса лишение свободы должно стать редким наказанием, гораздо эффективнее применять по таким составам крупные штрафы, административные санкции», — сказал Медведев.

«Мы всецело поддерживаем пожелание премьер-министра о том, чтобы нас не сажали в тюрьму за «экономические преступления». Проблема только в том, что, кроме административного кодекса, есть еще и уголовный. А там есть много всего интересного, к примеру статья 159 часть 4, которая написана так, что за любую операцию, вследствие которой извлекается прибыль, предпринимателя можно привлечь.

Большая часть представителей среднего бизнеса уже знает на собственной шкуре, как именно применяется эта статья. И когда к ним приходят представители правоохранительных органов, вопрос стараются решать полюбовно.

Мы уже обращались и продолжим обращаться к правительству с предложением повысить эффективность нашей правоохранительной системы методом разделения вертикали полиции на федеральную, региональную и муниципальную. Это поможет разорвать сложившиеся по полицейской вертикали коррупционные цепочки», — отметил Сергей Фёдоров.