Москва, 17 апреля, 2019, 14:05 — ИА Регнум. Белоруссия в отличие от Украины не фигурирует в документах Минпромторга России как страна СНГ, на территорию которой будут распространяться меры господдержки экспорта отечественного товаропроизводителя. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля, об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в ходе отчета главы правительства Дмитрия Медведева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Денис Мантуров

«Готовясь к заседанию, посмотрел презентацию Минпромторга, подготовленную в свете реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», и там Белоруссия не фигурирует как страна СНГ, на территории которой будут распространяться меры господдержки экспорта отечественного товаропроизводителя, в отличие, скажем, от той же Украины», — сказал Журавлёв.

Парламентарий хотел бы понять позицию правительства РФ.

«Накажем всех в Минпромторге за неправильное изложение сути нашей экономической политики», — смеясь, отреагировал Медведев.

«Для нас Белоруссия остается ближайшим партнером», — заверил премьер-министр.