Москва, 17 апреля, 2019, 13:37 — ИА Регнум. Национальные проекты это своеобразный мост для движения России в будущее, заявил сегодня, 17 апреля, премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая с отчётом в Госдуме РФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

По его мнению, самое яркое событие 2018 года — открытие Крымского моста.

«Национальные проекты — это тоже мост, который связывает Россию сегодняшнюю с будущей., страну, в которой мы будем жить уже через пять лет», — выразил уверенность Медведев.

Премьер-министр считает, «надо качественно работать и всё получится».

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