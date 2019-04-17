Медведев назвал национальные проекты мостом в будущее России
Москва, 17 апреля, 2019, 13:37 — ИА Регнум. Национальные проекты это своеобразный мост для движения России в будущее, заявил сегодня, 17 апреля, премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая с отчётом в Госдуме РФ, передает корреспондент ИА REGNUM.
Иван Шилов ИА REGNUM
Дмитрий Медведев
По его мнению, самое яркое событие 2018 года — открытие Крымского моста.
«Национальные проекты — это тоже мост, который связывает Россию сегодняшнюю с будущей., страну, в которой мы будем жить уже через пять лет», — выразил уверенность Медведев.
Премьер-министр считает, «надо качественно работать и всё получится».
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