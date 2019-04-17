Москва, 17 апреля, 2019, 13:25 — ИА Регнум. В России в борьбе с бедностью поможет развитие образования, заявил сегодня, 17 апреля, премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая с отчётом в Госдуме РФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Решение проблемы бедности непосредственно связано с необходимостью повышения качества образования, поэтому правительство выделяет в качестве приоритета своей работы развитие школ», — отметил Медведев.

По его мнению, уровень бедности — связан с качеством образования.

«Чем больше человек знает, тем выше шансы добиться успеха. А для этого нужна современная школа, где развивается цифровая среда», — пояснил Медведев.

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