Санкт-Петербург, 17 апреля, 2019, 12:55 — ИА Регнум. Правящий класс считает, что безотносительно происходящего в стране, он должен жить еще лучше, чем прежде — поэтому все факторы, которые могли бы привести к росту экономики, работают лишь на этот правящий класс, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 17 апреля, первый секретарь Кронштадтского райкома КПРФ Алексей Третьяков, комментируя высказывание Дмитрия Медведева о количестве бедных в России.

Эверетт Шинн. Круглосуточное кафе. 1900

Как сообщалось ранее, в ходе своего отчета перед Госдумой премьер-министр России заявил, что «людям трудно, некоторые просто выживают». «Сегодня в России почти 19 миллионов человек, которые бедны. Это означает, что 19 миллионов человек живут так, как жить не должны. На преодоление бедности направлена вся наша работа», — сказал Медведев.

«Действующая власть в целом, как федеральная, так и региональная, делает все, чтобы уровень бедности в стране рос как количественно, так и качественно. В качестве иллюстрации можно вспомнить недавний отчет Росстата о покупательной способности граждан, в частности, сезонной обуви.

Ситуация в экономике приводит к тому, что кормовая база правящего класса снижается. Они же привыкли к определенному уровню и достигли внутреннего корпоративного решения: что бы ни происходило, они должны жить не только не хуже, а еще и лучше. Вследствие этого все факторы, которые могли бы привести к росту экономики, работают лишь на этот правящий класс крупной буржуазии», — отметил Алексей Третьяков.