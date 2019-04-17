Москва, 17 апреля, 2019, 12:44 — ИА Регнум. Нужно как можно быстрее принять законопроект, совершенствующий механизм государственного регулирования цен на жизненно необходимые лекарства, заявил сегодня, 17 апреля, премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая с отчётом в Госдуме РФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Медведев напомнил, что в 2018 году в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств было добавлено 53 наименования, а в 2019 — еще 36, и теперь в этом перечне — 735 препаратов.

«Чтобы эти лекарства не дорожали, правительство РФ продолжает совершенствовать механизмы государственного регулирования цен. Необходимый законопроект подготовлен и внесен в Госдуму», — пояснил премьер-министр.

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