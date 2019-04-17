Москва, 17 апреля, 2019, 12:27 — ИА Регнум. Стоимость барреля нефти продолжает восходящую динамику и на текущий момент предпосылок для разворота нет. Причинами спроса на черное золото выступают слабый доллар США в мире, падение американских запасов нефти по данным API и ожидания статистики по рынку энергоресурсов 17 апреля, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт Плюс» Мария Сальникова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Целевыми уровнями, которые возможны к достижению являются отметки $74−75 за баррель Brent. Так, доллар США в мире дешевеет с начала торгового дня среды под давлением негативной статистики о падении общих объемов промышленного производства в США. Динамика не оправдала ожиданий и показатель упал в марте на 0,1% после роста на 0,1% в феврале. В целом промышленное производство в США за квартал сократилось в годовом исчислении на 0,4%, что является самым слабым кварталом после третьей четверти 2017 года, когда промпроизводство по итогам трех месяцев упало на 0,8% г.г.», — пояснила эксперт.

Запасы сырой нефти в США, в свою очередь, за последнюю неделю сократились на 3,1 млн баррелей, сообщил Американский институт нефти (API). Хотя, нужно понимать, что отчет API составляется на основе информации, которую предприятия предоставляют на добровольной основе и он предшествует публикации Министерством энергетики США. Вот эта официальная еженедельная статистика, которая на текущей неделе будет представлена вниманию участников рынка в среду 17 апреля в 17:30 по мск, станет более весомым драйвером для рынка энергоресурсов в перспективе на конец среды-четверг.

«Если информация подтвердится, и запасы в Америки продемонстрируют снижение, то ждем, что нефть продолжит дорожать с целью на $73−74 за баррель Brent. Если же запасы нефть вырастут, но при этом сократятся запасы бензина и дистилляторов, то можно ждать, что всплеск покупок будет краткосрочным и не превысит уровня в $74 за баррель Brent», — считает Сальникова.

Читайте также: Нефть растёт на данных из Китая