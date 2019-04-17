Москва, 17 апреля, 2019, 12:20 — ИА Регнум. В России на сегодняшний день 19 миллионов человек бедны. Об этом сегодня, 17 апреля, премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая с отчётом в Госдуме РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«В связи с этим будет начата поддержка таким гражданам. Для этих целей в России будет создан реестр малообеспеченных семей», — пояснил Медведев.

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