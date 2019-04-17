Москва, 17 апреля, 2019, 12:15 — ИА Регнум. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что 19 млн человек в России живут так, как жить не должны, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Медведев

«Людям трудно, некоторые просто выживают. Сегодня в России почти 19 млн человек, которые бедны. Это означает, 19 млн человек живут так, как жить не должны», — заявил Медведев в Госдуме.

Нынешний отчет правительства перед Госдумой станет одиннадцатым за время существования такой практики.

Для Дмитрия Медведева такое выступление станет седьмым и первым во главе нового состава правительства, утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным в мае 2018 года.