Москва, 17 апреля, 2019, 11:48 — ИА Регнум. Московский опыт реновации жилья будет распространен на всю Россию, если внесенный группой депутатов законопроект в Госдуму на эту тему станет законом. Однако принципиальным отличием общероссийской реновации от московской в законопроекте является то, что строительство нового жилья в процессе реновации не обязательно должно будет финансироваться за счет бюджета субъекта Федерации, как в Москве, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

«Законопроект предполагает привлечение частных инвестиций к этому проекту на условиях государственно-частного партнерства. Также в законопроекте будет устранен ряд недостатков существующего закона о реновации, который не гарантировал предоставления собственнику или нанимателю жилого помещения, подпадающего под реновацию, то есть, попросту говоря, под снос, равноценного жилья той же площадью и в том же районе города», — отметила эксперт.

По всей видимости, депутаты пытаются путем принятия нового закона залатать дыры, существующие в старом законе, а именно — достаточно многочисленные противоречия действующего закона Гражданскому и Земельному кодексам РФ и даже Конституции РФ, как, например, с отсутствием гарантий предоставления собственнику или нанимателю равноценного жилья, а также гарантий права пользования общей придомовой территорией, к которой относятся инфраструктура двора, детские площадки, зеленые насаждения и т. д.

«То есть действующий закон пока не гарантирует, что в микрорайоне, в который вы переедете после того, как ваша «хрущевка» пойдет под снос, будет озелененный двор и инфраструктура, а вы, даже получив жилье как минимум аналогичной площади и в доме той этажности, который вы выбрали сами, не будете жить после реновации какое-то время просто на стройплощадке», — пояснила Мильчакова.

В новом законопроекте гарантируется, что собственник после реновации получит квартиру, площадь которой на 10 кв. метров превышает площадь его предыдущего жилья. Это, конечно, прогресс, однако, пока неясно, каким образом в законопроекте может быть учтен прошлый негативный опыт московской реновации.

В частности, изъятие у собственников жилья, которое по многим критериям под реновацию не подпадало, или, наоборот, отсутствие в программе реновации многих ветхих и аварийных домов только потому, что они не являлись типичными хрущевками, хотя были построены, например, в начале или даже середине 50-х годов XX века.

«Так что при распространении весьма неоднозначного опыта реновации жилья в Москве на всю Россию нужно учитывать, прежде всего, его негативные стороны, а также финансовые возможности субъектов РФ, в том числе регионального бизнеса и инвесторов, которые намного скромнее, чем в Москве. Вероятно, следовало бы предусмотреть для бизнеса, участвующего в программах реновации жилья в регионах, налоговые льготы и предоставление банковских кредитов под льготный процент», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда по всей России.

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