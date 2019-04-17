Москва, 17 апреля, 2019, 10:56 — ИА Регнум. Министерство финансов РФ подготовило законопроект о запрете продажи билетов моментальных лотерей в интернете, сообщает 17 апреля РИА Новости.

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Речь идет об онлайн-лотереях, когда участник может узнать о выигрыше сразу после покупки билета. В ведомстве полагают, что под видом таких лотерей могут организовываться нелегальные азартные игры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Государственная дума приняла закон, вводящий новые правила покупки лотерейных билетов и условий выплаты выигрышей по ним.

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