Санкт-Петербург, 17 апреля, 2019, 10:47 — ИА Регнум. Участники проходящей в Петербурге международной научной конференции «Религиозная ситуация на Северо-Западе: религия в постсекулярном мире» высказали слова сочувствия в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери, нанесшем большой урон религиозной и культурной святыне Франции, достоянию всего человечества.

Дарья Драй ИА REGNUM Троице-Измайловский собор Петербурга, восстановленный после пожара 2006 года

«Что хотел сказать нам Бог через эту историю с Нотр-Дам-де-Пари? Я думаю, что верующие это будут понимать чуть позже. А сейчас мы, конечно, выражаем слова самого глубокого сочувствия нашим собратьям в Париже, во Франции, во всем мире», — сказал председатель епархиального отдела по взаимоотношениям церкви и общества, руководитель АНО «Центр этнорелигиозных исследований» протоиерей РПЦ Александр Пелин, слова которого передавал телеканал «Санкт-Петербург».

Он выразил соболезнование французам и католикам всего мира в связи с пожаром в соборе Нотр-Дам-де-Пари, а также отметил, что Россия, и в особенности Санкт-Петербург, обладают уникальным опытом совместного добрососедского проживания людей разных религий и национальностей.

«Трагедия мирового масштаба. И мы должны сохранить, смотреть на наши храмы. Тот знак, который дает нам толчок и импульс для того, чтобы посмотреть, где у нас слабые точки», — сказал в ходе конференции глава Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Запада России, муфтий Равиль Панчеев.

Конференция, проходящая в РГПУ имени А. Герцена, собрала ведущих теологов, религиоведов, философов и религиозных деятелей из России, Сербии, Финляндии, Польши, Армении.

В ходе мероприятия идет обсуждение динамики взаимоотношений традиционных религий, органов власти и гражданского общества, современного состояния религиозной ситуации на Северо-Западе, выработка механизмов гармонизации этнорелигиозной ситуации, информационного противодействия этническому и религиозному экстремизму.

Как сообщало ИА REGNUM, главы Петербурга и Ленобласти официально высказали сочувствие народу Франции и жителям Парижа в связи с пожаром в Нотр-Дам-де-Пари. 16 апреля Эрмитаж приспустил флаг России на флагштоке Зимнего дворца в знак солидарности с Францией.

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Союз реставраторов Санкт-Петербурга готов участвовать в работах по восстановлению сгоревшего собора. Эксперты имеют практический опыт восстановления купола Троицкого собора в Петербурге, пострадавшего при пожаре в 2006 году.