Орел, 17 апреля, 2019, 10:26 — ИА Регнум. 150 сотрудников орловской «Станции скорой медицинской помощи» готовы перейти на работу на одну ставку в случае, если власти не выполнят их требования.

Mosgorzdrav.ru Скорая помощь

Как сообщили «Орловские новости» со ссылкой на одного из медиков, сотрудниками скорой подготовлено обращение к губернатору Орловской области Андрею Клычкову, а также главе департамента здравоохранения Ивану Залогину и главе профильного комитета облсовета Анатолию Крючкову. В обращении медработники требуют создания достойных условий труда и справедливой оплаты, в противном случае все 150 подписавшихся готовы перейти на одну ставку.

Положение орловских медиков ухудшилось после присоединения СМП Плещеевской больницы к городской станции скорой помощи, с 1 апреля. В результате врачи и фельдшеры скорой получили дополнительную нагрузку: помимо Орла, они обслуживают Орловский район. Медработники требуют, чтобы в таком случае сельские льготы распространялись и на них, требуют повышения зарплат, а также снижения нагрузки: на вызов нередко направляется по одному медработнику.

«Бастовать мы не будем. На кону жизни людей. Но и мы тоже люди. 70% из нас работает на 1,5 или на 1,75 ставки, чтобы зарабатывать те деньги, о которых отчитываются власти. А потом они [деньги] указываются как средняя заработная плата», — цитирует «Орелград» одного из фельдшеров.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года об «итальянской» забастовке объявили сотрудники скорой в Воронеже. Претензии медиков были те же: низкий уровень оплаты труда — чтобы получать зарплату, указанную руководством в отчетах, врачам и фельдшерам приходилось работать на полторы ставки. Нередко бригада скорой, отправлявшаяся на вызов, состояла из одного человека.

Об этом: «Скорая» на грани нервного срыва