Москва, 17 апреля, 2019, 10:21 — ИА Регнум. Госдума в третьем чтении приняла закон, продолжающий реформирование ОСАГО, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.

VladArtist ДТП

Каждому договору ОСАГО будет присвоен уникальный номер для идентификации страховщика и подтверждения достоверность полиса, таким образом с правовой точки зрения уравниваются электронный и бумажный страховые полисы автогражданской ответственности.

Закон пострадавших на дорогах пешеходов избавляет от регрессных требований страховщиков. Сейчас компания вполне может выставить пешеходу — виновнику ДТП требование о возмещении выплаты, которую она произвела в счет ущерба по своему полису другому участнику происшествия.

Появляется возможность оформление ДТП в электронном виде на портале госуслуг. Однако есть ограничения: оформить таким образом ДТП можно при условии, что в аварии нет жертв, сумма ущерба «по железу» не превышает 100 тыс. рублей и у участников происшествия стоит приложение для оформления ДТП — такое есть у Российского союза автостраховщиков (РСА).

Есть и нововведения для страховщиков. Снимается запрет на перестрахование ОСАГО — это необходимо в связи с участием России в ВТО, но, по мнению экспертов, может вернуть на рынок схемы по выводу средств.

Инициатива носит комплексный характер и позволит облегчить жизнь водителям, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.