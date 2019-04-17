Донецк, 17 апреля, 2019, 10:03 — ИА Регнум. За минувшие сутки боевики ВСУ 11 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 181 единицу боеприпасов. Об этом сообщили 17 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

John Crosby Миномётный обстрел

На донецком направлении украинские силовики выпустили 27 мин калибра 120 мм и десять мин калибра 82 мм. Они также применили вооружение БМП, а также гранатомёты АГС, РПГ, СПГ и крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении ВСУ выпустили три мины калибра 120 мм, 26 мин калибра 82 мм, использовали гранатомёты различных видов и крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Васильевка, Докучаевск, Ленинское, Октябрь, Коминтерново, Саханка», — рассказали в СЦКК.

Под огнём боевиков ВСУ оказалась территория Васильевской насосной станции, которая обеспечивает водой жителей региона по обе стороны линии фронта. Жертв и повреждений на данный момент не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее украинские силовики выпустили по территории ДНР более 170 единиц боеприпасов. В ходе обстрелов пострадало здание насосной станции, два дома и автомобиль.

Читайте также: В ходе обстрелов ВСУ пострадали два здания и автомобиль — СЦКК ДНР