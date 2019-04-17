Санкт-Петербург, 17 апреля, 2019, 08:57 — ИА Регнум. Во вторник, 16 апреля, по Петербургу прокатилась новая масштабная волна эвакуаций в связи с получением сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах. Людей вывели почти из всех судебных зданий, пяти школ и сотен других общественных и государственных объектов. Ни в одном случае угроза взрыва не подтвердилась. Всего под эвакуацию попало около 15 тысяч человек.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Эвакуация в одном из судов Петербурга

По данным агентства «Оперативное прикрытие», утром 16 апреля на электронную почту пяти городских школ в Красносельском районе поступили сообщения на украинском языке с угрозой «отомстить за Майдан». Из учебных заведений вывели почти 5,5 тыс. детей и взрослых.

Днем на телефон доверия ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу с помощью IP-телефонии поступило 39 сообщений об угрозе взрыва в отношении отделений банков, торгово-развлекательных и спортивных комплексов, зданий федеральных и мировых судов, бизнес-центров, различных объектов транспорта, офисов прокуратуры, УФСБ и администрации Санкт-Петербурга.

По данным источника, сотрудниками правоохранительных органов было осмотрено 640 объектов, эвакуация производилась из 402 объектов, всего было выведено 9350 человек.

Таким образом, общее число людей, которым пришлось выйти на улицы, достигло почти 15 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с февраля 2019 года практически ежедневно поступают угрозы взрыва в отношении школ, вузов, больниц, социальных учреждений, торговых и развлекательных комплексов, объектов инфраструктуры, административных и даже жилых зданий Санкт-Петербурга.

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В Смольном отметили, что угрозы петербургским объектам рассылаются злоумышленниками из-за рубежа — из-за границы поступает 98% таких угроз. Власти заявили, что полностью контролируют ситуацию.