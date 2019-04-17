Вашингтон, 17 апреля, 2019, 08:12 — ИА Регнум. Введение американских санкций основано на «грязной лжи», а действия Конгресса США обусловлены жаждой мести. Об этом заявил российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью газете Financial Times.

Сандро Боттичелли. Клевета. 1495 (фрагмент)

По словам Дерипаски, для введения санкций против него и его компаний не было никаких оснований, а только «грязная ложь». Конгресс желает больше крови, однако не имеет представления о происходящем в России и в мире, заявил он.

«Ими двигала вендетта, месть», — полагает бизнесмен.

Дерипаска указал на заблуждение властей США, которые полагают, что способны решить проблемы, вредя российскому бизнесу.

Как сообщало ИА REGNUM, Дерипаска в апреле 2018 года был включен американскими властями в санкционный список. Предпринимателю пришлось отказался от контрольного пакета акций компании En+.

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